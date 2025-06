San Marino, guidava con la patente scaduta nel 2017: paga una maxi-multa ed evita 34 giorni di carcere

Il Corpo della Guardia di Rocca giovedì ha fermato a Cailungo la donna italiana L.A., residente nel circondario, sulla quale pendeva un mandato d’arresto emesso sei giorni prima. Per questo motivo la donna è stata immediatamente tradotta presso la Sezione Operativa. Essendo l’entità della condanna estinguibile attraverso il pagamento della pena pecuniaria di 2.550 euro, la donna ha preferito versare il dovuto anziché finire in carcere per i 34 giorni previsti dalla normativa. La donna era stata sanzionata perché guidava con una patente scaduta nel 2017. Risolta la vertenza, è stata rilasciata.