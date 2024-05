San Marino, Guardia di Rocca: serie di eventi per i 270 anni

La guardia di Rocca spegne 270 candeline, ecco gli eventi in programma. In occasione del 270° anniversario della Guardia di Rocca, fondata il 26 maggio del 1754 e all’inizio denominata “Squadra di soccorso” con un ufficiale subalterno e 12 militari per vigilare sui detenuti della Rocca, è stata organizzata per domani un’iniziativa in piazza della Libertà. Nello specifico, dalle 9.30 alle 17.30, avverrà il cambio della Guardia a Palazzo Pubblico, che si terrà ogni ora sulla mezzora, mentre dalle 9.30 alle 17.30, in piazza della Libertà (lato Parva Domus), verrà allestito un info point con personale del Nucleo uniformato e della Compagnia di artiglieria, disponibile a illustrare storia e attività del Corpo. In esposizione, sempre in piazza della Libertà, due auto adibite al controllo del territorio, in dotazione al Nucleo oltre che un cannone anticarro della Compagnia di artiglieria.