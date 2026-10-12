San Marino, grave incidente stradale al Rallylegend, il Congresso di Stato: “L’incolumità delle persone deve essere la priorità assoluta”

Un grave incidente stradale sabato a San Marino in via V Febbraio, in zona Fiorina, che ha coinvolto due uomini, poco più che trentenni e a San Marino per il RallyLegend. I due investiti sul marciapiedi sono stati trasportati al Bufalini di Cesena in rianimazione e in prognosi riservata: uno dei due si trova in gravissime condizioni. I due feriti sono un uomo di 33 anni di Bologna e un 32enne anch’egli nato a Bologna ma residente a Santarcangelo.

In una nota, il Congresso di Stato segue con profonda apprensione le condizioni dei giovani coinvolti nel gravissimo incidente stradale verificatosi sabato sera a Fiorina ed esprime la propria più sincera vicinanza e solidarietà alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di grande angoscia. In un momento così delicato, il pensiero delle istituzioni è rivolto innanzitutto ai ragazzi e ai loro cari, con la speranza che possano superare questa drammatica situazione. Il Congresso di Stato desidera inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che, attraverso un intenso lavoro di preparazione e coordinamento nei mesi precedenti, hanno contribuito alla gestione della sicurezza durante Rallylegend. Ogni valutazione complessiva sull’andamento della manifestazione e sulle misure adottate sarà oggetto di un successivo confronto con tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che la tutela della vita e dell’incolumità delle persone deve sempre rappresentare la priorità assoluta”.

Il conducente del veicolo protagonista dell’incidente, una Bmw di grossa cilindrata, è stato sottoposto ai prelievi di legge all’Ospedale di Stato e dopo essere stato ascoltato dagli agenti della Polizia Civile è stato dimesso sabato sera. Si tratta di un uomo residente a Verucchio. Dai riscontri che emergono, l’uomo a bordo della Bmw avrebbe perso il controllo dell’auto all’uscita di una rotonda finendo sul marciapiede e travolgendo i due bolognesi.