San Marino, Governo e Coldiretti: “Creiamo opportunità per le aziende agricole”

Stabilità, prospettive concrete e fiducia, al via il dialogo tra governo del Titano e Coldiretti Marche: «Così apriamo nuove opportunità per le aziende agricole sammarinesi».

Nei giorni scorsi il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi e il collega al Territorio Matteo Ciacci hanno incontrato una delegazione della Coldiretti Marche. «L’appuntamento – spiegano in un comunicato congiunto le due segreterie - ha rappresentato un ulteriore passo, nel percorso di confronto e collaborazione tra le due realtà, nella convinzione che la cooperazione transfrontaliera costituisca una leva strategica per la crescita del comparto». Tra le priorità, ora inserite in una cornice sinergica, figurano: «la volontà condivisa di rafforzare gli spazi di interscambio, attraverso lo scambio di esperienze, buone pratiche, percorsi formativi dedicati e strumenti comuni a supporto dell’integrazione dei mercati con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le aziende agricole sammarinesi».

Non è mancato uno sguardo al futuro prossimo per approfondire le prospettive di sviluppo «legate all’inserimento delle imprese locali in reti promozionali già attive nel territorio italiano» ma anche «al consolidamento della filiera agricola sia sotto il profilo produttivo che commerciale e al rafforzamento delle competenze degli operatori del settore». Ultimo, ma non meno significativo step, sarà la promozione di un dialogo diretto tra produttori e consumatori, all’insegna del rispetto dell’ambiente, «così da valorizzare i prodotti agricoli sammarinesi e favorire una cultura alimentare consapevole, locale e sostenibile».

Il nuovo tassello, in conclusione, «si inserisce in una più ampia strategia intrapresa dal Governo per sostenere un comparto agricolo moderno, competitivo e protagonista del futuro».