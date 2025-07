San Marino, giornate medioevali: tre giorni di magia dal 25 al 27 luglio

Rievocazioni storiche, spettacoli di piazza e mercati che riporteranno in vita l’atmosfera del Medioevo tra torri, costumi d’epoca e sapori antichi. Il cuore nella più antica Repubblica del mondo sta per riaprire le sue porte all’Età di mezzo.

L’estate si tinge di storia dal 25 al 27 luglio, a partire dalle 18, quando le Giornate medioevali celebreranno la loro 28a edizione. Una festa sempre attesa che coinvolgerà il centro storico di San Marino, patrimonio mondiale dell’Unesco, messa in scena da musici e figuranti che al rullo dei tamburi faranno da cornice a quadri di vita antica, con prodezze di spada e bandiere al vento.

La tre giorni condurrà i visitatori ben oltre l’esperienza immersiva, trasformandosi in viaggio indietro nel tempo, dove ogni dettaglio, evento e allestimento contribuirà a creare un ricordo in grandi e piccini. Le contrade si vestiranno a festa con scenografie animate da giullari, acrobati e maghi pronti a coinvolgere tutti in giochi, dimostrazioni, combattimenti, scorci di vita d’altri tempi e momenti di puro stupore.

Ma non è tutto. Un’area speciale sarà destinata ai più piccoli, con spettacoli di burattini e marionette, organizzati per incantare e far scoprire la magia del passato. Il mercato dimostrativo di via Eugippo e la Corte di Olnano che colorerà la Prima Torre, ricostruirà a sua volta arti e mestieri d’un tempo, in uno spaccato di vita quotidiana, mentre l’atmosfera si riscalderà in un susseguirsi di fedeli riproduzioni.

Accanto a queste, un’area mercato permetterà di acquistare oggetti artigianali ispirati al Medioevo, dai monili ai tessuti, sino alle ceramiche. Per chi desidera immergersi nei sapori, la Taverna del Falco, in un’area panoramica, propone pietanze di ispirazione storica, per un ristoro degno di dame dalle vesti fruscianti e cavalieri lancia in resta, dove la convivialità occupa sempre il posto d’onore.

Ogni serata si concluderà con i grandi eventi ospitati presso la Cava dei Balestrieri, nei quali si cimenteranno artisti e gruppi storici provenienti dai luoghi più disparati, dando vita a spettacolari esibizioni, fino al gran finale di domenica sera, con la tradizionale Disfida del Tricorniolo. Infopoint a disposizione nel centro storico, a Porta San Francesco, Porta della Fratta e infine alla Stazione a monte della Funivia. Per dettagli, aggiornamenti e programma completo consultare www.giornatemedioevali.com.