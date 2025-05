Considerato uno dei favoriti, Gabry Ponte, rappresentante di San Marino all’Eurovision con il brano “Tutta l’Italia”, conquista il pubblico di Basilea e il televoto ottenendo il pass per la finale in programma sabato. In finale anche Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Olanda, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina. A contendersi il concorso anche le Nazioni più grandi come la stessa Italia rappresentata da Lucio Corsi.