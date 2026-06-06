San Marino, Futsal Arena: dopo 7 anni di lavori, apertura in vista per l’estate

Inaugurazione imminente per la nuova Futsal Arena a Serravalle B, il cui taglio del nastro è previsto entro l’estate. La nuova struttura dedicata al calcio a 5 al chiuso avrà una capienza di 800 spettatori e disporrà di un’area parcheggio sotterraneo da 350 posti. Nel progetto degli albori si includeva anche il rifacimento del campo con manto in sintetico. Una struttura imponente, la quale faceva leva su un investimento iniziale superiore ai dieci milioni di euro, e che si sviluppa su tre piani con quattro spogliatoi per il piano futsal, quattro spogliatoi per il campo da calcio a 11 e una sala ricevimenti.

Il nuovo palazzetto dello sport, dedicato al futsal, vedrà la luce grazie ai finanziamenti di Uefa e Fifa, oltre che con risorse della Federazione sammarinese giuoco calcio, consentirà di ospitare le partite del campionato sammarinese al coperto e sul parquet.

Dopo sette anni di attesa, si prevede infatti di realizzare al fianco della struttura il nuovo campo da calcio a 11, secondo gli standard Uefa e Fifa, con una tribuna coperta da 1.600 posti. Il tutto con la finalità di ospitare le gare internazionali della Nazionale Under 21 e le partite delle squadre sammarinesi che si sfideranno nei turni preliminari di Champions League e Conference League.

Tra le cause del rallentamento del cantiere, si elencano parecchie criticità: dal lievitare dei costi delle materie prime, a partire dal periodo post Covid, fino al ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. Ordigno che è stato fatto brillare dagli artificieri dell’Esercito italiano l’11 febbraio 2024 dopo l’inserimento in una buca nell’area calanchiva di San Giovanni, coperto di terra. Tutte le operazioni si erano svolte nell’arco di tre ore dall’avvio delle operazioni di despolettamento.