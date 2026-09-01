San Marino, furto in convento durante la visita del Papa: sfondate le porte e rubati oggetti liturgici di pregio

San Marino
  • 01 settembre 2026
Papa Leone durante la visita del 22 agosto
Papa Leone durante la visita del 22 agosto

Furto al convento di Valdragone nel giorno della visita di Papa Leone XIV. Venerdì 4 settembre alle 8, presso il Convento dei Servi di Maria, il Vescovo Domenico Beneventi, presiederà la celebrazione eucaristica. La Messa intende esprimere la concreta vicinanza della Chiesa locale a padre Wandile, alla comunità dei Servi di Maria e a tutti i fedeli legati al convento, a seguito del grave furto con scasso e dei pesanti danneggiamenti subiti dallo storico edificio lo scorso 22 agosto.

I fatti risalgono alla mattinata di sabato 22 agosto quando, mentre la diocesi era raccolta per accogliere la visita di Papa Leone XIV, e padre Wandile si trovava in Basilica insieme al clero locale, ignoti si sono introdotti nella struttura. Al suo rientro, intorno alle 12, il religioso ha notato diverse porte spalancate e luci accese nei vari ambienti. Dopo un immediato confronto con il confratello don Alessandro, è stato allertato l’intervento della Polizia.

Il sopralluogo effettuato dagli agenti ha confermato un bilancio pesante: nove porte sfondate e numerosi locali messi a soqquadro. Tra questi, l’Ufficio d’Amministrazione – dove sono custoditi cassa e documenti di gestione – e l’Archivio storico sovrastante, all’interno del quale è stato forzato un armadio blindato in ferro. Dai primi rilievi risultano sottratti diversi oggetti liturgici di pregio, tra cui un ostensorio e alcuni calici; l’esatta quantificazione dei danni e degli ammanchi sarà definita a seguito della verifica d’inventario.

Particolarmente grave l’episodio che ha interessato la cappella adibita alle celebrazioni feriali: i malviventi hanno asportato il tabernacolo portatile, poi ritrovato abbandonato all’esterno del complesso con le ostie consacrate ancora al suo interno. Un gesto che ha destato profondo sconcerto e turbamento nella comunità e in tutta la diocesi.

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