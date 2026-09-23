San Marino, frontalieri, doppia tassazione: “Sulle pensioni la soluzione è vicina”

Intanto, nell’ambito economico finanziario, sono annunciate importanti visite ufficiali, «come quella che il 24 vedrà arrivare sul Titano il capo missione del FMI e con ogni probabilità anche il capo dell’area Europa». Nel frattempo il segretario per le Finanze, Marco Gatti ripercorre il recente faccia a faccia con il viceministro italiano alle Finanze Maurizio Leo.

Prendendo la parola Teodoro Lonfernini, segretario per la Cultura, nota che il dialogo a Bruxelles è ben diverso rispetto a quello del passato. «Ora si riscontra grande solidarietà e supporto verso San Marino che a sua volta ha acquisito una grande credibilità con i principali interlocutori europei ma anche con il mondo intero. I cittadini possono quindi essere confortati dall’impegno di un governo teso verso il porto europeo inteso come riposizionamento a carattere internazionale. Non abbiamo la pretesa di convincere tutti né è questo il nostro obiettivo» ma - in sintesi - sarebbe meglio smorzare le polemiche e arrivare compatti all’ultimo miglio. L’agenda di Beccari lo vedrà in prima linea anche alla assemblea delle Nazioni Unite in corso nel Palazzo di vetro.

Sul fronte degli atti deliberativi, è stato risolto, tramite bando, un nodo per l’assegnazione del dirigente dell’ufficio turismo, «la dottoressa Corbelli», svela ancora Lonfernini aggiungendo di essere al lavoro «per un accordo quadro sulla scuola con l’obiettivo di una San Marino sempre più moderna», dalla settimana corta alle medie al prosieguo dell’impegno oltreconfine dell’Ateneo con il nuovo rettore, Paolo Pascucci.