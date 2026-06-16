San Marino, Fnps: “Strutture private in aumento, pericolo di una sanità a due velocità”

«Difendere e rilanciare il carattere pubblico, universale e solidaristico della sanità sammarinese». Prende le mosse da questa rivendicazione l’appello lanciato ieri dal direttivo della Federazione nazionale pensionati sammarinesi della Cdls, sindacato pronto a varare un Osservatorio sulla Sanità a difesa dei principi «che hanno ispirato la nascita dell’Istituto sicurezza sociale nel 1955» affermando come in una società che invecchia «garantire servizi sanitari gratuiti, efficienti e di qualità è un dovere nei confronti della cittadinanza». Eppure, secondo la Federazione, negli ultimi anni si sono manifestati segnali che desterebbero allarme per «l’aumento delle strutture private con il potenziale rischio di drenaggio di professionalità». Il pericolo, a loro avviso, è «che si crei una sanità a due velocità: chi può permettersi di pagare ottiene prestazioni in tempi rapidi, mentre gli altri sono costretti ad attendere». Sul tavolo anche il tema delle liste d’attesa chiedendo risposte celeri. «I pensionati ci segnalano visite specialistiche rinviate di mesi – prosegue Fnps -, servizi che non sono più garantiti e costi sanitari che aumentano. Sono criticità che incidono sulla qualità della vita e sul portafoglio delle persone».