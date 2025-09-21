San Marino. Fisco: cosa cambia dal 2026

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio illustra le imminenti modifiche alla Legge sull’IGR n. 166/2013, che saranno esaminate in Commissione Finanze dal 23 settembre.La riforma - spiega la Segreteria di Stato in una nota - mira a creare un sistema tributario più equo e progressivo, alleggerendo il carico fiscale sui redditi bassi e incrementandolo proporzionalmente su quelli elevati. L’obiettivo è rafforzare la stabilità finanziaria dello Stato attraverso un prelievo che rispecchi meglio la capacità contributiva di ogni cittadino.I circa 20 milioni di euro attesi non andranno alla spesa corrente, ma finanzieranno un piano di rilancio infrastrutturale: opere pubbliche, manutenzioni, riqualificazione di scuole e strade. Sono già programmati 9 milioni per interventi straordinari che avranno impatto diretto sulla vita dei sammarinesi e sull’occupazione. La riforma include anche un contributo temporaneo per le imprese: un’addizionale dell’1% sull’IGR per cinque anni, che raccoglierà circa 5 milioni di euro come gesto di solidarietà del settore economico per la crescita del Paese. Dal 2026, tutti i contribuenti potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale per le spese SMaC, che passerà da onere deducibile a detrazione d’imposta. Le simulazioni presentate confrontano gli effetti sui lavoratori dipendenti residenti e frontalieri tra l’anno in corso e il 2026.Il lavoratore dipendente residente: Con un reddito di 15.600 euro all’anno (1.200 euro al mese per tredici mensilità) + TFR, andrà a pagare complessivamente 39 euro annui con un risparmio di imposta, rispetto al 2025, di circa 20 euro ogni mese (aliquota di tassazione 0,23%). Con un reddito di 19.500 euro (1.500 euro al mese) + TFR avrà un risparmio, rispetto al 2025, di circa 10 euro al mese (aliquota di tassazione 2,22%). Con un reddito di 26.000 euro (2.000 euro al mese) + TFR pagherà invece circa 10 euro in più al mese (aliquota di tassazione 4,76%). Con un reddito di 39.000 euro (3.000 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 35 euro al mese (aliquota di tassazione 8,11%). Con un reddito di 50.000 euro (3.846 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 70 euro al mese (aliquota di tassazione 10,69%). Con redditi di 70.000, 90.000 o 110.000 euro + TFR pagherà da 115 a 180 euro in più al mese (aliquota di tassazione dal 14,32% al 19,29%). Al fine di rafforzare la progressività della tassazione e al contempo supportare i contribuenti è stata rimodulata la detrazione d’imposta ora pari ad euro 500,00, che diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi per redditi imponibili maggiori ad euro 80.000. Il lavoratore dipendente frontaliero: Con redditi bassi (15.600 - 19.500 euro + TFR) avrà aumenti contenuti: da 10 a 20 euro al mese. Con redditi medi-alti (26.000 - 39.000 euro + TFR) avrà aumenti da 40 a 63 euro al mese. Con redditi alti (50.000 euro + TFR) avrà un aumento di 90 euro circa al mese. I dati sopra indicati non tengono conto di eventuali crediti d’imposta spettanti nel paese di residenza. In sintesi, sono state apportate le seguenti modifiche: Trasformazione dell’agevolazione fiscale delle spese Smac da onere deducibile a detrazione d’imposta, riconosciuta ai lavoratori dipendenti residenti e frontalieri e a tutti i pensionati, nell’ottica della progressività della tassazione e quale leva d’incentivo dei consumi interni ed emersione dei redditi tramite la tracciabilità dei ricavi degli operatori economici sammarinesi. Tale detrazione potrà essere usufruita nella misura del 15% su un importo massimo di spese detraibili fino ad euro 6.000 annui (detrazione massima di imposta pari ad euro 900). I redditi bassi dei residenti saranno maggiormente tutelati e, in alcuni casi, non pagheranno più imposte. I redditi medi dei residenti avranno aumenti contenuti, mentre quelli alti aumenteranno in misura maggiore.