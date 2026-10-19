San Marino, firma storica a Bruxelles: siglato l’accordo per l’integrazione nel mercato unico europeo

Con la firma formalizzata al palazzo Berlaymont di Bruxelles dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dal Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Maroš Šefčovič, la Repubblica di San Marino compie una scelta di portata storica, coronando un lungo percorso negoziale e sancendo la propria integrazione nel mercato unico europeo. L’evento è stato seguito con grande partecipazione da cittadini e parti sociali riuniti alla Sala Kursaal, in un clima di forte consapevolezza collettiva per il futuro del Titano.

Il Congresso di Stato ha espresso il proprio plauso al lavoro svolto dalla Segreteria agli Esteri e dall’intero apparato diplomatico per il raggiungimento di un’intesa solida, capace di tutelare le specificità della Repubblica pur inserendola nel quadro delle regole comunitarie. Questo passaggio rappresenta tuttavia un punto di partenza: per l’esecutivo si apre ora la complessa fase operativa dell’adeguamento normativo e del recepimento delle direttive, fondamentale per offrire nuove opportunità al tessuto economico e alle giovani generazioni, mantenendo al contempo salda la propria autonomia statuale.