San Marino, finisce con l’auto nel campo e il giorno dopo va a prenderla ancora ubriaco

Auto finisce nel campo, il conducente si allontana a piedi ma rintracciato l’indomani risulta ancora ubriaco fradicio. È uscito di strada a bordo della sua auto in località Cinque Vie, a Dogana, nella notte fra sabato e domenica scorsa il 50enne che, uscito illeso dalla disavventura, ha pensato bene di tornarsene a casa a piedi.

La sua vettura targata San Marino avrebbe divelto almeno due pali catarifrangenti prima di crollare nel campo sottostante l’arteria stradale, ovvero via Antonio Canova. Forse pensava di cavarsela e di riprendere la macchina, con calma, ma gli abitanti della zona hanno allertato le forze dell’ordine.

Identificato in base alla targa e richiamato sul posto l’indomani dalla polizia civile, mentre il carroattrezzi recuperava il veicolo, l’automobilista col piede pesante sull’acceleratore è stato sottoposto ad accertamenti di routine, tra cui il test alcolemico, che ha riservato una sorpresa, inchiodandolo, in quanto ancora in stato di ebbrezza. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Ma non è finita qui, in quanto l’attenzione mediatica suscitata dal sinistro, è stata colta come una palla al balzo dai residenti della zona che hanno lamentato l’eccessiva velocità di auto e moto che sfrecciano nell’area, chiedendo valide contromisure per limitare i pericoli.