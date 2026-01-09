San Marino, fine vita: la reggenza spinge per avviare l’iter consiliare

Il progetto sul fine vita illustrato alla reggenza. L’associazione “Emma Rossi” il 7 gennaio scorso ha incontrato i capitani reggenti, Matteo Bugli e Lorenzo Rossi, per illustrare il progetto di legge di iniziativa popolare, sostenuto a fine 2025 da 210 firme raccolte in tre giorni superando di quasi quattro volte il minimo di 60 firme. Il documento, denominato “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”, è stato depositato presso l’ufficio segreteria istituzionale il 19 dicembre scorso. Un tema delicato, quello affrontato, che lega a doppio filo etica, diritto e medicina.