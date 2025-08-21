San Marino, Festa dell’Amicizia tra politica e musica

Doppio appuntamento per domani: alle 18.30 presso la chiesa di Serravalle sarà celebrata la messa in ricordo degli amici defunti e a seguire, alle 19.15, piazza Bertoldi ospiterà la cena di tesseramento generale Dc. E ancora il 23 alle 18 presso l’Aula magna delle medie di Serravalle verrà presentato il libro “Conversando con Alvaro Selva” mentre domenica si terrà l’estrazione della Lotteria che strizzando l’occhio alla dea bendata mette in palio 3.500 euro e tanti altri premi. © RIPRODUZIONE RISERVATA