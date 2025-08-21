San Marino, Festa dell’Amicizia tra politica e musica

Momenti di approfondimento politico, musica dal vivo con grandi orchestre e convivialità. Da domani al 24 agosto torna, nel cuore di Serravalle, la Festa dell’Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, edizione numero 52. «Dopo oltre un anno dall’inizio della XXXI Legislatura, durante il quale il nostro partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico sociale di San Marino - esordisce il segretario politico Dc, Gian Carlo Venturini - questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi per dare ulteriore propulsione all’azione politica di governo e maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza».

Il confronto politico

Tre gli incontri per parlare di sviluppo e di rapporti internazionali con particolare attenzione all’Italia e all’Unione europea. Nello specifico il 22 agosto alle 21.15 si dibatterà sul tema: “Le politiche di sviluppo economico sociale necessarie per dare prospettive di solidità e sostenibilità al Paese”. Interverranno Marco Gatti, segretario alle Finanze; Massimo Andrea Ugolini, capogruppo Pdcs; Gian Nicola Berti, segretario politico Ar; Luca Lazzari, segretario politico Psd; Fabio Righi, capogruppo Dml e Gian Matteo Zeppa, consigliere Rete. Moderatore: David Oddone. Il confronto prosegue il 23, stessa ora e stesso luogo, con “San Marino: la storica amicizia con l’Italia e il futuro posizionamento nell’Unione europea” a cui parteciperanno: Luca Beccari, segretario agli Esteri; Alice Mina, presidente consiglio centrale Pdcs; Giulia Muratori, segretario politico Libera; Nicola Renzi, capogruppo Rf; Emanuele Rossini, presidente Anis; Enzo Merlini, segretario generale Csdl. Modera il confronto Antonella Zaghini. A chiusura il 24 alle 20.30, in piazza Bertoldi, Venturini proporrà la propria sintesi politica.

Sapori tipici e intrattenimento

Non mancheranno come di consueto gli stand gastronomici e un ricco programma folkloristico. Previsti in piazza Bertoldi domani dalle 20.15 sia la sfilata di moda del negozio Lomi che l’esibizione dell’orchestra David Pacini. Quanto al 23 agosto, vedrà protagonisti i ballerini di Rimini Dance Company e l’orchestra Luca Bergamini. Infine il 24 spazio a Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e all’orchestra Omar Codazzi. Alle nuove generazioni sarà dedicato invece domani, al parco Alighieri, l’evento NextGen Night, organizzato dai giovani Dc, con happy hour dalle 17.30 alle 19.30 e djset dalle 21.15. A colorare il 23 e 24 provvederà il Live Festival a partire dalle 20.30. Animeranno la tre giorni anche stand espositivi, ruota della fortuna e il Magico Mondo di Fantasabbia.

Cultura e spiritualità