San Marino, famiglia, maternità e natalità: approvati i primi 10 articoli

Approvati in commissione i primi 10 articoli del progetto di legge a sostegno di famiglia, maternità e natalità. Raddoppiato il congedo di paternità da dieci a venti giorni mentre aumentano da cinque a otto ore i permessi lavorativi retribuiti per le visite mediche dei figli. Previste infine tutele aggiuntive per i caregiver.
Nella serata di martedì scorso, la Commissione consiliare permanente Igiene e Sanità ha analizzato le modifiche alla legge del 2022, con l’introduzione di nuove misure per contrastare l’inverno demografico e potenziare il sistema del welfare.