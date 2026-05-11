San Marino: falsi incidenti per truffare le officine, condannato 47enne a un anno e due mesi

Svelato un giro di frodi messo a segno attraverso incidenti stradali simulati. In manette un 47enne.

Il recente processo che ha visto alla sbarra un uomo, poi condannato in primo grado a un anno e due mesi di prigionia, ha chiuso il cerchio sulle indagini condotte a lungo dalle forze dell’ordine.

Messe in fila testimonianze, movimenti bancari e particolari in apparenza minimi, è emerso che l’uomo aveva messo a segno tre raggiri, a breve distanza, verso alla fine del 2023, tutte ai danni di altrettante officine situate a San Marino.