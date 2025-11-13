San Marino, epidurale in travaglio, l’Iss si attiva: “Un segnale di rispetto verso le donne”

Anestesia epidurale durante il travaglio, l’Iss istituisce gruppo di lavoro e arriva il plauso dell’associazione Genitori sammarinesi: «Ogni mamma merita di vivere il parto con serenità, dignità e cura». L’anestesia epidurale (anche detta partoanalgesia) è una tecnica per ridurre il dolore durante il parto, che consiste nell’inserire un sottile catetere nella zona lombare per somministrare farmaci. Un servizio che all’ospedale di Stato di San Marino non risulta ancora attivato nonostante sia stato invocato da più parti, anche tramite istanze d’Arengo, tre in 15 anni. Le richieste vennero bocciate nel 2011, 2015 mentre l’ultima, risalente al 2024, ha ricevuto il “sì” all’unanimità dal Consiglio grande e generale.