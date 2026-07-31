San Marino, energie rinnovabili e risorse idriche: accordo tra San Marino e San Leo

La Repubblica di San Marino e il Comune di San Leo hanno avviato una cooperazione strategica che mira a raggiungere l’autosufficienza idrica e lo sviluppo di energie rinnovabili, complici la vicinanza geografica e la condivisione delle risorse naturali del territorio montano e dell’area del Montefeltro. Nel corso della conferenza stampa, tenuta ieri, sono stati illustrati i dettagli operativi del piano che, una volta portati a compimento i necessari approfondimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi, consentiranno «di rafforzare la tenuta dei servizi pubblici essenziali».