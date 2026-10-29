San Marino, energia pulita, Visano accelera: il sole coprirà il 7% dei consumi

Transizione energetica, sopralluogo a Visano: il parco fotovoltaico avanza, fine dei lavori già nel prossimo dicembre. Si è tenuto ieri, presso il cantiere di Visano, in provincia di Brescia, un sopralluogo per vagliare lo stato di avanzamento dei lavori per realizzare il nuovo impianto fotovoltaico. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori entro il mese di dicembre, «con l’obiettivo di avviare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ad inizio 2027, una volta effettuato il completamento delle procedure tecniche e autorizzative previste. L’iniziativa, come osservano dalla segreteria competente, rappresenta un investimento strategico nell’ambito «delle politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, incremento della produzione da fonti rinnovabili e progressivo rafforzamento dell’autonomia energetica della Repubblica. Alla visita hanno preso parte il segretario di Stato per il Lavoro e la Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori, il direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione, Raoul Chiaruzzi, il direttore generale di Aass Marcello Forcellini, il presidente di Aass Holding, Remo Giancecchi, e l’amministratore unico di Atlas Solar 12, Lorenzo Amadori, assieme ai rappresentanti della società Protesa oltre che dell’Amministrazione comunale di Visano.