San Marino. Emergenza siccità per gli animali selvatici: appello per salvare ricci e uccelli con una ciotola d’acqua

L’ondata di caldo torrido e la prolungata siccità che stanno stringendo la Romagna e il Montefeltro nella loro morsa non colpiscono solo l’agricoltura, ma stanno scatenando una vera e propria emergenza per la fauna selvatica e ittica. Con i corsi d’acqua in forte sofferenza e la vegetazione inaridita, fiumi e boschi non riescono più a garantire cibo e risorse. Di conseguenza, gli animali selvatici si trovano costretti a spostarsi continuamente e ad avvicinarsi sempre di più ai centri abitati in cerca del bene più prezioso: l’acqua.

Davanti a questa crisi climatica tangibile, il Green Festival San Marino – Montefeltro ha lanciato l’allarme a sostegno delle specie più fragili, trovando il pieno supporto dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). L’associazione ha diffuso un appello rivolto a tutti i cittadini, spiegando come piccoli e semplici gesti quotidiani possano fare la differenza per salvare la vita della fauna locale.

Il consiglio degli esperti è quello di posizionare piccole ciotole di acqua fresca all’ombra, sui balconi o nei cortili, ricordandosi di cambiarla almeno una volta al giorno per dissetare gli uccelli. Per chi possiede un giardino, l’accortezza in più è quella di utilizzare contenitori dai bordi molto bassi: in questo modo anche le lucertole e i piccoli mammiferi come i ricci, particolarmente vulnerabili in questo periodo, potranno idratarsi senza correre il rischio di annegare.