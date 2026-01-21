San Marino ed Emilia Romagna, nuovo accordo: “Ampliati gli ambiti di cooperazione”

Stretto il nuovo accordo quinquennale tra Emilia-Romagna e San Marino. Un passo in avanti nel percorso di dialogo istituzionale tra “vicini di casa”. Sanità e protezione civile, sostegno alle attività economiche e alle imprese ma anche gestione dei servizi idrici, dei trasporti e delle infrastrutture. È questa la cornice entro cui si inserisce il nuovo Accordo di collaborazione, siglato ieri a Bologna dal presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dal segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a capo della delegazione sammarinese, composta dai segretari di Stato al Territorio Matteo Ciacci, all’Industria Rossano Fabbri e al Turismo Federico Pedini Amati. Altro punto focale sarà lo sviluppo «di iniziative comuni nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, alla partecipazione congiunta a progetti di cooperazione territoriale e al rafforzamento delle basi conoscitive».