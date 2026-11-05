San Marino, ecco “I Pianeti”: il nuovo Centro per le Famiglie dedicato alla disabilità

Mettere la famiglia accanto alla persona con disabilità, riconoscendone bisogni, risorse e ruolo nel percorso di vita e di presa in carico. Nasce con questo obiettivo “I Pianeti”, il nuovo Centro per le Famiglie della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, inaugurato questa mattina a Borgo Maggiore.

La cerimonia, svoltasi nella sede del Centro in via A. Saffi 6, ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini, rappresentanti della Segreteria di Stato per la Giustizia, del Comitato Esecutivo dell’ISS e del Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini, unitamente al personale della struttura in rappresentanza delle associazioni di volontariato coinvolte nell’attività.

“I Pianeti” è rivolto alle famiglie delle persone con disabilità e nasce per offrire uno spazio dedicato all’ascolto, al confronto e al sostegno nei diversi momenti della vita familiare. Il progetto si inserisce all’interno dell’attività della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale e punta a coordinare e strutturare gli interventi già presenti, ampliando progressivamente le opportunità rivolte a genitori, caregiver e agli altri familiari coinvolti nella cura.

Le attività comprendono accoglienza e orientamento, sostegno psicologico familiare, accompagnamento nelle diverse fasi di vita della persona con disabilità, supporto ai fratelli e alle sorelle, gruppi di mutuo aiuto per genitori e caregiver, mediazione familiare e incontri di formazione e informazione. Un’attenzione specifica è inoltre dedicata alla partecipazione della famiglia alla costruzione del Progetto di Vita, attraverso l’ascolto dei bisogni, dei desideri, delle aspettative e delle priorità della persona con disabilità e del suo nucleo familiare.

“Con ‘I Pianeti’ vogliamo dare una forma più strutturata e riconoscibile al lavoro di sostegno alle famiglie che già accompagna la presa in carico delle persone con disabilità – spiega la Direttrice della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale, Francesca Civerchia –. La disabilità coinvolge inevitabilmente gli equilibri e i bisogni dell’intero nucleo familiare, che possono cambiare nelle diverse fasi della vita. Per questo il Centro mette a disposizione interventi diversificati, dall’orientamento al sostegno psicologico, dai gruppi per genitori e caregiver agli spazi dedicati ai siblings, favorendo allo stesso tempo una partecipazione sempre più consapevole della famiglia alla definizione del Progetto di Vita. Un percorso reso possibile anche dalla preparazione e dall’impegno quotidiano dei professionisti del Servizio, che con competenza e attenzione accompagnano le famiglie nei diversi momenti della presa in carico”.

Il Centro accompagna infatti le famiglie anche nei momenti di passaggio che possono richiedere nuovi equilibri e nuove scelte: dalla comunicazione della diagnosi all’ingresso nei servizi, dall’adolescenza all’età adulta, fino ai cambiamenti scolastici o lavorativi, ai percorsi verso l’autonomia abitativa e alla pianificazione del futuro. La famiglia viene così considerata parte attiva del percorso, in raccordo con i professionisti coinvolti e con l’obiettivo di costruire forme di sostegno appropriate rispetto alle diverse esigenze.

Le famiglie già seguite dalla UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale possono rivolgersi direttamente ai professionisti di riferimento. È inoltre possibile contattare il Centro per richiedere informazioni o un primo incontro di orientamento, telefonando al numero 0549 994844 oppure scrivendo all’indirizzo spaziofamiglia.disabilita@iss.sm.