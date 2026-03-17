San Marino, ecco i nuovi Capitani reggenti: Alice Mina e Vladimiro Selva

Nominati i capitani reggenti per il prossimo semestre, che andrà dal prossimo 1 aprile al 1 ottobre. A salire alla suprema magistratura del Titano saranno Alice Mina designata dal Partito democratico cristiano sammarinese e Vladimiro Selva candidato da Libera. Per entrambi si tratta della prima volta. Come da tradizione l’annuncio è avvenuto nella tarda serata di ieri dal balcone di Palazzo pubblico alla presenza dell’attuale reggenza formata da Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e dal segretario di Stato agli Affari interni Andrea Belluzzi. Mina classe 1987, di professione impiegata, ha una laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche. Selva, classe 1970, è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Bologna e lavora come dipendente pubblico.