San Marino e Ue verso l’intesa definitiva

Barra puntata sull’Europa: «Nessun intralcio dalla Bulgaria». Durante i lavori della Commissione consiliare Esteri, svolti ieri, il segretario competente Luca Beccari ha segnalato che, secondo gli esiti del gruppo Efta (European Free Trade Association) si delinea la possibilità di sottoporre ad aprile l’Accordo di associazione tra San Marino e Unione europea allo sguardo del Coreper (Comitato rappresentanti permanenti) che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio europeo.
In merito aggiunge che alcuni Stati membri stanno completando i passaggi prima del via libera definitivo ma non emergono cambi di posizione o opposizioni.
L’unico Paese che ha chiesto più tempo per una valutazione resta la Spagna, che per tradizione mantiene una posizione rigida sulla natura dell’accordo ma non intende ostacolarne la qualificazione come “misto”.