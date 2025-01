San Marino e l’inverno demografico. Il sindacato Cdls: “Padri lavoratori, potenziare il congedo”

Vincere l’inverno demografico con un cambio di mentalità approdando così alla genitorialità paritaria. È questa la proposta della Confederazione democratica lavoratori sammarinesi. Le nascite a San Marino si attestavano nel 2022 a quota 205, nel 2023 a 191, calando nel 2024 a 149, con una ulteriore e decisa flessione del 27% in riferimento all’ultimo triennio. «Per la Confederazione - sottolinea il segretario generale Milena Frulli - serve un cambiamento culturale che porti ad un ripensamento globale e moderno delle politiche di welfare da mettere in campo». In pratica vanno pensate e realizzate politiche di sostegno alla famiglia «basate su concetti moderni, quali la genitorialità paritaria, con interventi mirati a salvaguardare il dato occupazionale femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi». Entrando nel dettaglio, è fondamentale «l’implementazione di strumenti quali i periodi di congedo parentale fruibili, e che tali strumenti prevedano anche periodi obbligatori su base paterna, prevedendo nel caso forme di incentivazione, oltre a politiche di contrasto al fenomeno della cosiddetta “motherhood penalty”, ossia lo svantaggio aggiuntivo delle donne lavoratrici con figli rispetto a quelle che non ne hanno». Per la sigla sindacale tuttavia tali strumenti «devono essere riprogettati con un’impostazione nuova, che veda un coinvolgimento sempre maggiore di entrambe le figure genitoriali: il concetto infatti di “parità di genere” dovrà guidare in futuro sempre più il confronto tra le parti sociali nell’ottica di ricercare soluzioni più efficaci.