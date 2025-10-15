San Marino e il caso Altafini, la Segreteria per lo Sport: “Non abbiamo speso un euro”

Caso Josè Altafini. La Segreteria per lo Sport della Repubblica di San Marino respinge le accuse: “Non spendiamo un euro”.
“La Segreteria di Stato per lo Sport - si legge in una nota - interviene con la necessaria chiarezza per disinnescare la narrazione distorta che ha alimentato sterili polemiche, in merito all’incarico conferito al celebre campione José Altafini. Tali ricostruzioni fantasiose, che legano impropriamente la gestione delle finanze pubbliche a presunti sprechi e speculazioni, non solo mancano di qualsiasi fondamento reale, ma finiscono per proiettare un’immagine fuorviante della Repubblica all’estero. Chi diffonde intenzionalmente tali inesattezze dimostra una scarsa sensibilità verso la tutela del buon nome e della credibilità internazionale di San Marino.
La collaborazione con il signor Altafini poggiava su un pilastro strategico: arricchire la rosa di atleti sammarinesi identificando potenziali campioni con radici nel Titano, distribuiti nelle comunità sammarinesi all’estero. L’idea, lungimirante e ben definita, mira a replicare e superare i successi recenti, come le medaglie olimpiche e le prestazioni di atleti di origine sammarinese. La Segreteria intendeva utilizzare la statura e il carisma globale di Altafini per stringere un patto di collaborazione con le comunità internazionali, in particolare per avviare missioni di scouting e promozione in aree nevralgiche come l’America e il Sudamerica, agendo in sinergia con la Consulta dei Sammarinesi all’Estero e figure interne al Paese”.