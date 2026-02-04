San Marino e il boom del turismo: quasi 100 eventi per il 2026

Il settore turistico del Titano chiude il 2025 con successo, snocciolando gli eventi previsti nel nuovo anno: un palinsesto particolarmente ricco con quasi 100 manifestazioni di diverse tipologie e destinate ad ogni categoria di pubblico e turisti. Tra quelli confermati, il “San Marino Song Contest” (il 6 marzo la finalissima), il “Festival della Magia” e “Energika”. Si rinnova l’appuntamento anche con Borgo Divino, San Marino Game Convention e Rapublic per i più giovani. Disco verde alle “1000 miglia” e il “Gran Premio Nuvolari”. Numerosi inoltre gli eventi musicali tra cui le “Tre serate di emozioni” che diventeranno sei mentre viene confermato “San Marino Goodbye”. Torneranno poi l’evento solidale a favore dei bambini fissato a settembre, Symbol Remember e Alba sul Monte. Tra gli eventi di punta dell’estate, “Smiaf” e “San Marino Comics”. In inverno resta il Natale delle meraviglie. Quanto alle novità ricordiamo i “Sabati dell’artigiano”. Attenzione particolare sarà accordata a cinema e teatro con la prima edizione del “Premio Internazionale Alberto Sordi” il 14 marzo, “Locomix”- Concorso per comici emergenti il 18 aprile. Spazio infine al turismo spirituale e religioso mentre Internazionali di Tennis, Rallylegend e Gran Premio di San Marino di MotoGp restano le manifestazioni sportivi principali.