San Marino, due turisti chiusi dentro la prima torre

A San Marino due turisti rimangono chiusi all’interno della prima torre. Uno spiacevole contrattempo accaduto ieri e sono arrivate le scuse della Direzione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, che in una nota “desidera esprimere le proprie scuse e il più sincero rammarico per quanto accaduto nella giornata di ieri, 7 ottobre 2026, quando due visitatori sono rimasti accidentalmente chiusi all’interno della Prima Torre. Si tratta di un episodio spiacevole e non conforme agli standard di accoglienza e di attenzione che gli Istituti Culturali intendono garantire a tutte le persone che scelgono di visitare il patrimonio culturale della Repubblica di San Marino”.

“La Direzione - continua la nota - prende atto dell’accaduto con la massima serietà e sta effettuando le necessarie verifiche per comprendere le circostanze che hanno determinato l’episodio e adottare tutte le misure necessarie affinché una situazione analoga non possa ripetersi. Ai due visitatori coinvolti vanno le più sentite scuse per il disagio e per la spiacevole esperienza vissuta, rinnovando l’impegno degli Istituti Culturali a garantire la massima attenzione alla sicurezza, all’assistenza e all’accoglienza dei visitatori”.