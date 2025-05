San Marino, due nuovi autovelox: ecco dove sono

Due nuovi autovelox installati a Domagnano. La strada di Monteolivo, dove nell’ottobre del 2023 un pedone era stato travolto riportando gravi lesioni, ora potrà contare anche su una nuova segnaletica stradale, un percorso riservato ai pedoni e la sistemazione delle isole ecologiche presenti lungo la strada oltre che, come detto, su due autovelox. La segreteria di Stato al Territorio evidenzia che questo è soltanto uno degli interventi realizzati per rendere quest’arteria stradale, tristemente nota per gli incidenti, meno pericolosa, aumentandone al contempo il decoro. Grazie all’intervento di messa in sicurezza della strada di Monteolivo, nel Castello di Domagnano, è stato possibile realizzare una serie di opere, «che migliorano concretamente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini» con un progetto, tirano le fila dalla segreteria di Stato, «volto a garantire attenzione, concretezza e presenza, promuovendo così una mobilità più sicura e un ambiente più curato per tutti».