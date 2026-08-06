San Marino, dopo anni di chiusura Borgo Maggiore riscopre le Cantinette

Dopo anni di chiusura riaprono le storiche Cantinette di Borgo Maggiore: «Saranno uno spazio dinamico e di condivisione». Un pezzo di storia del Titano da generazioni ripartirà da giovedì in corrispondenza col tradizionale mercato restituendo alla comunità «uno spazio fortemente identitario che per decenni ha rappresentato uno dei luoghi più caratteristici e frequentati del centro storico».

Una ripartenza che coincide con una promessa mantenuta, grazie alla sintonia tra Segreteria di Stato per il Territorio, Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Aaspl) e Giunta di Castello di Borgo Maggiore, che hanno condiviso l’obiettivo non scontato «di recuperare uno spazio storico molto atteso da cittadini e operatori». Sarà quindi un luogo di rilancio della vita comunitaria attraverso la valorizzazione delle tradizioni e la condivisione delle idee. Ogni giovedì coloreranno il mercato con quei sapori che restano nella memoria sin dalla più tenera età associati a momenti conviviali che fanno sentire in famiglia: pesce fritto, porchetta e prodotti caserecci. Sguardo al futuro ma radici ben salde, insomma.