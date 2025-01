San Marino, donna di 77 anni investita sulle strisce. La giunta di Serravalle: “Interventi immediati per la sicurezza”

Ieri a San Marino una anziana è stata investita sulle strisce pedonali e in una nota la Giunta di Castello di Serravalle “desidera esprimere la propria vicinanza alla signora coinvolta nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio lungo la superstrada all’altezza dell’ingresso nel centro storico di Serravalle. L’episodio che ha visto una donna di 77 anni investita mentre attraversava le strisce pedonali, solleva, ancora una volta, una questione fondamentale: la sicurezza stradale e pedonale all’interno della nostra Repubblica.

Cogliendo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine intervenute così come i passanti che hanno prestato i primi soccorsi, l’incidente evidenzia la necessità di interventi immediati e mirati per garantire la sicurezza delle strade, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili, come anziani e bambini. Riteniamo fondamentale investire maggiormente nella realizzazione e nel miglioramento di percorsi ciclopedonali che attraversino il territorio, valorizzando una mobilità sostenibile e favorendo il benessere di tutti i residenti. La qualità di un paese, infatti, si misura anche e soprattutto dalla capacità di offrire infrastrutture sicure e accessibili, che mettano al centro le esigenze delle persone. La sicurezza dei nostri cittadini è e deve rimanere una priorità assoluta”.