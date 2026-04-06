San Marino, donna 50enne colpisce un uomo con un pugno al volto per il parcheggio

SAN MARINO. Lite per un parcheggio, 40enne finisce al pronto soccorso. L’episodio si è consumato al parcheggio 6 del centro di San Marino, nel giorno di Pasqua, ed a avere la peggio è stato un sammarinese. Il diverbio sarebbe esploso, secondo quanto emerso, perché una donna rumena di 50 anni che occupava uno stallo in attesa del compagno, ha tempestato di pugni l’auto del sammarinese deciso a parcheggiare per poi sferrargli un pugno in pieno volto. Sul posto è accorsa la polizia civile con i sanitari del 118.