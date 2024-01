San Marino diventerà un set per un film di Massimo Boldi

Due protagonisti della commedia italiana, l’attore Massimo Boldi e il regista Neri Parenti, hanno raggiunto ieri la Repubblica di San Marino per incontrare alcuni membri del Congresso di Stato. Accompagnati dall’autore Gianluca Bomprezzi e dai produttori Fabio Boldi e Federico Saraceni, i due hanno presentato un progetto cinematografico che il Congresso di Stato ha avvallato e che sosterrà, per una produzione da tenersi sul territorio sammarinese. All’incontro hanno partecipato i segretari di Stato Federico Pedini Amati e Fabio Righi. Al termine dell’incontro la delegazione è stata ricevuta in udienza privata dai capitani reggenti.

«Il settore delle produzioni cinematografiche offre interessanti opportunità di sviluppo economico – spiega Righi – sulle quali lavoreremo insieme per sviluppare anche le necessarie normative».

«La Repubblica di San Marino – sottolinea Boldi – è il set cinematografico ideale per qualsiasi tipo di produzione. Ne conosco le peculiarità da quando mi ci portava Little Tony e da quel tempo ne sono affascinato. Credo che il progetto presentato sia di alto livello, sono certo che presto ne vedremo gli sviluppi».