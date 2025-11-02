San Marino, dimentica un tegame sul fornello acceso: incendio in cucina

SAN MARINO. La Sezione Antincendio della Polizia Civile è intervenuta questa notte alle 3, in seguito a una richiesta d’intervento per un incendio in abitazione fatta alla Centrale Operativa Interforze. L’autore della segnalazione, un cittadino sammarinese del 1971, residente nel castello di Fiorentino, ha riferito che il suo appartamento posto al piano primo di un condominio stava andando a fuoco.

Il personale sopraggiunto sul posto ha spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse a tutta la palazzina. Dagli accertamenti posti in essere si ipotizza che l’incendio sia scaturito dalla zona cucina, unico vano coinvolto dalle fiamme, probabilmente provocate da un tegame lasciato incustodito sul fornello acceso.

L’incendio ha coinvolto la sola unità abitativa occupata dalla persona e nessun’altra persona è stata coinvolta. Alle ore 04.10 l’intervento si è concluso.