San Marino dice basta alla caccia al cinghiale in braccata

Il Consiglio grande e generale di San Marino dice stop alla caccia al cinghiale in braccata. L’Istanza d’Arengo n.10, che richiedeva la messa al bando della braccata al cinghiale, ha generato il dibattito più acceso ed è stata approvata con 29 voti favorevoli contro 6 contrari nonostante il parere contrario del governo che ha difeso la braccata come strumento operativo essenziale per il contenimento dei cinghiali. In molti hanno citato l’episodio del proiettile contro una casa a Domagnano a gennaio 2025 durante una battuta straordinaria. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato) ha definito l’organizzazione di quella braccata esempio di “come un paese incivile organizza le politiche venatorie”, assicurando che “non avverrà mai più con questo governo” una simile situazione.