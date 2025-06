San Marino dice addio all’Eurovision? “Poca trasparenza, ci stiamo pensando”

San Marino valuta l’addio all’Eurovision. “Poca trasparenza”. Lo rivela il Sole 24Ore riportando le parole del direttore di San Marino Rtv Roberto Sergio: “La situazione non ci è apparsa per nulla chiara, con poca trasparenza nel televoto, nei voti, nelle giurie, nei risultati. Con queste condizioni, stiamo seriamente meditando di non partecipare alle prossime edizioni dell’Eurovision Song Contest”. Nell’ultima edizione San Marino è stata rappresentata da Gabry Ponte che ha chiuso all’ultimo posto.