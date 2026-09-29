San Marino, decibel e quiete nei centri abitati: si parte dal tavolo di confronto

Ad aprire i lavori è stato il confronto sull’Icee. In merito Carlotta Andruccioli (D-Ml) ha chiesto un aggiornamento sull’attuazione della riforma. Maria Katia Savoretti (Rf) si è associata alla necessità di maggiore trasparenza sull’Icee mentre Emanuele Santi (Rete) ha sollecitato un passaggio preventivo in Commissione. Sul fronte Icee il segretario agli Interni Andrea Belluzzi ha annunciato una nuova riunione dell’organismo prima della ratifica dei decreti e l’intenzione di tornare in Commissione entro fine anno per riferire sull’andamento della raccolta delle attestazioni e l’analisi dei dati.