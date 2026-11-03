San Marino, Davide Forcellini 26° al mondo tra gli ingegneri civili: “La curiosità è la chiave della conoscenza”

«Senza libertà la ricerca scientifica non esiste». L’ingegnere Davide Forcellini è stato inserito nel ranking mondiale “Top 2% Scientists” di Stanford, posizionandosi al 26° posto globale nel settore dell’Ingegneria civile per l’alto impatto e la qualità della sua ricerca scientifica. Sammarinese del Castello di Serravalle, questo brillante 44enne si è laureato nel 2006 a Bologna con una tesi maturata presso l’Università di San Diego in California. Membro del comitato scientifico dell’Isi (ingegneria sismica italiana), lavora anche come docente presso l’Ateneo del Titano mentre ha in corso varie collaborazioni con altre sedi universitarie: dalla Cina alla Nuova Zelanda sino al Cile e alla Corea del sud.