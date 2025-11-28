San Marino, dal 29 novembre una nuova edizione del Natale delle Meraviglie

Il centro storico di San Marino si prepara ad accogliere, da sabato 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, una nuova edizione del Natale delle Meraviglie, il grande evento invernale che quest’anno si presenterà con il tema “Una Storia Senza Tempo”. L’organizzazione dell’edizione 2025/2026 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Le vie e le piazze del Centro Storico, Patrimonio UNESCO, si vestiranno di sfavillanti luminarie, ambientazioni musicali festive e scenografie luminose, per offrire un percorso di attrazioni unico e coinvolgente.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una spettacolare installazione scenografica: la Grande Stella, allestimento luminoso di grande impatto che renderà Piazza della Libertà ancora più iconica, promette di diventare il simbolo dell’evento e il più fotografato del Natale sammarinese.

La giornata inaugurale del Natale delle Meraviglie 2025-2026, sarà animata da un ricco programma di spettacoli musicali e performance itineranti che accompagneranno il pubblico fino al momento dell’accensione della Grande Stella in Piazza della Libertà.

Dalle ore 16,00 la celebre Mabò Band, gruppo musicale noto per l’energia travolgente e le esibizioni altamente coinvolgenti, aprirà ufficialmente il pomeriggio. Con un repertorio dinamico e la capacità di interagire con il pubblico in modo spontaneo e divertente, la band porterà ritmo e vitalità nelle vie del Centro Storico con partenza da Via Donna Felicissima passando da Piazza Titano, Via Eugippo fino ad arrivare in Piazza della Libertà.

A seguire la maestosità del gospel darà voce all’atmosfera natalizia con i Voices of Joy, coro capace di fondere tradizione, modernità ed emozione pura. Attraverso armonie intense e un repertorio che unisce classici natalizi e brani gospel contemporanei, il gruppo offrirà momenti musicali di grande suggestione in Piazza della Libertà, accompagnando il pubblico verso il momento più atteso della serata.

Alle 17.00, in Piazza della Libertà avrà luogo la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, un momento simbolico che darà l’avvio ufficiale all’edizione 2025-2026.