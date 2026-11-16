San Marino, da inizio anno 12 bimbi prematuri: “Serve un percorso di cura attento”

Giornata mondiale della prematurità, con 12 nati pretermine da inizio anno su un totale di 113 l’Iss pone l’accento sui monitoraggi dopo le dimissioni, quando si spengono i monitor ma hanno la meglio i timori, e sull’aiuto accordato alle famiglie di questi piccoli guerrieri.
Ricorreva ieri la Giornata mondiale della prematurità alla quale ha aderito la Pediatria dell’Istituto per la sicurezza sociale mentre le Tre Torri venivano illuminate di viola. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo circa un bambino su dieci nasce pretermine, prima di aver completato 37 settimane di gestazione, anche San Marino rispetta tali percentuali. La Pediatria Iss integra l’assistenza ospedaliera in dialogo con le attività sul territorio. L’Ambulatorio urgenze assicura la disponibilità continua «per ogni situazione in acuto» e quello di Pediatria preventiva e sociale, attivo dal 2022, «affianca ai controlli sullo sviluppo evolutivo del bambino il sostegno ai genitori». Ma non solo. Per i nati anzitempo è previsto un controllo più ravvicinato, «sia per quelli nati all’Ospedale di Stato sia per quelli assistiti presso la Neonatologia di riferimento».