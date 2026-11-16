San Marino, da inizio anno 12 bimbi prematuri: “Serve un percorso di cura attento”

Ricorreva ieri la Giornata mondiale della prematurità alla quale ha aderito la Pediatria dell’Istituto per la sicurezza sociale mentre le Tre Torri venivano illuminate di viola. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo circa un bambino su dieci nasce pretermine, prima di aver completato 37 settimane di gestazione, anche San Marino rispetta tali percentuali. La Pediatria Iss integra l’assistenza ospedaliera in dialogo con le attività sul territorio. L’Ambulatorio urgenze assicura la disponibilità continua «per ogni situazione in acuto» e quello di Pediatria preventiva e sociale, attivo dal 2022, «affianca ai controlli sullo sviluppo evolutivo del bambino il sostegno ai genitori». Ma non solo. Per i nati anzitempo è previsto un controllo più ravvicinato, «sia per quelli nati all’Ospedale di Stato sia per quelli assistiti presso la Neonatologia di riferimento».

«Dopo la dimissione, i controlli vanno programmati in base all’età gestazionale alla nascita e alla storia clinica di ciascuno - spiega Nicola Ranieri, direttore Uoc Pediatria -. Seguire nel tempo crescita, alimentazione e sviluppo motorio e comunicativo aiuta a riconoscere eventuali difficoltà e a intervenire presto, quando serve. Le osservazioni dei genitori sono parte integrante di questa valutazione». “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!” è il messaggio della campagna 2026. «La nascita prematura richiede un percorso di cura attento e continuativo che accompagni il piccolo anche dopo la dimissione e sostenga la famiglia nei primi anni di vita - dichiara il segretario di Stato per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini -. Il nostro impegno è assicurare una presa in carico integrata attraverso la collaborazione tra i servizi sanitari del territorio e i centri specialistici di riferimento per rispondere al meglio ai bisogni di ogni bambino». «Accanto alle competenze cliniche, sono fondamentali la disponibilità all’ascolto e la capacità di dare ai genitori indicazioni chiare e comprensibili», termina il direttore generale dell’Iss, Claudio Vagnini.