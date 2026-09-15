San Marino, da Andorra al Titano per l’investitura dei nuovi reggenti

Il Titano alla conferenza dei Piccoli Stati. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creare una rete di relazioni che consenta ai microstati di ricercare forme di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, nell’ottica di un contributo efficace nel contesto internazionale. Una delegazione consiliare di San Marino composta dai consiglieri Michele Muratori (capo delegazione) e Andrea Menicucci è volata ad Andorra alla 19esima Conferenza dei presidenti di parlamento dei Piccoli Stati d’Europa in programma da ieri sino a domani. All’evento parteciperanno Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro.