San Marino, corto circuito e incendio alla Valpharma Group

Ieri pomeriggio a San Marino un corto circuito alla ditta Valpharma Group ha fatto scattare l’impianto antincendio, in conseguenza ad un principio di incendio in un locale tecnico adibito a server con presenza di fumo che si diramava in più zone del fabbricato. Il personale della ditta ha abbandonato lo stabilimento e nessuno per fortuna si è ferito. I sopralluoghi del personale della Polizia Civile unitamente alla Protezione Civile hanno messo in sicurezza la ditta facendo intervenire i tecnici per verifiche agli impianti interessati.