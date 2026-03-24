San Marino, corso di yoga dolce dedicato ai pazienti oncologici

Un percorso di yoga dolce pensato per accompagnare le persone in trattamento o nel follow up oncologico con movimenti adattati, ascolto del corpo e momenti di rilassamento. Pratiche di questo tipo, integrate ai percorsi di cura, sono sempre più, considerate utili per sostenere il benessere psicofisico e la qualità di vita, in particolare nella gestione di stress e stanchezza legati alla malattia.

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa dalla Presidente dell’Associazione Oncologica Sammarinese Maria Grazia Angeli e dal Direttore Generale ISS Claudio Vagnini, il ciclo di lezioni “Yoga per il benessere” dedicato ai pazienti oncologici della Repubblica di San Marino. Organizzata dall’Associazione Oncologica Sammarinese in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, l’iniziativa, gode del patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di cura integrata, ascolto e sostegno alle persone in trattamento o nel follow up oncologico.

Il percorso si svolgerà dal 7 aprile al 12 maggio, il martedì e venerdì dalle 11 alle 12, presso la Sala “La Cicogna” dell’Ospedale di Stato (piano -1, palazzina ambulatori specialistici). La partecipazione è gratuita e le lezioni saranno tenute dall’istruttore Davide Telesca, con modalità e contenuti adattati alle esigenze specifiche dei pazienti oncologici, nel rispetto dei percorsi clinici e dei tempi di cura.

Come indicato da linee guida internazionali in ambito oncologico, programmi strutturati di yoga adattato possono contribuire a migliorare qualità di vita, benessere emotivo e qualità del sonno, riducendo ansia, stress e senso di stanchezza in diverse popolazioni di pazienti con tumore.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Oncologica Sammarinese al numero 0549 963132.