San Marino, Conto Mazzini: confermata la confisca dei beni per 9 milioni

Conto Mazzini, confermate confische per 9 milioni di euro. Viene sancito così il passaggio allo Stato dei beni e del denaro ritenuti frutto di attività illecite. Battute finali per lo scandalo politico-giudiziario, spesso definito la “Tangentopoli sammarinese”. Il giudice di terza istanza ha respinto, nei giorni scorsi, le ultime impugnazioni, confermando in via definitiva le confische dirette per circa 9 milioni di euro, a carico degli imputati. Alla giornata di ieri risale, infine, la notizia della decisione del giudice delle esecuzioni che rende operative tali confische. Questa decisione chiude il capitolo relativo ai sequestri e alle esecuzioni penali, valutando le impugnazioni presentate contro le decisioni della sentenza d’appello.