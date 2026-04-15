San Marino, Conto Mazzini: confermata la confisca dei beni per 9 milioni

L’indagine ha preso il nome da un conto corrente presso la Banca Commerciale Sammarinese, intestato in modo fittizio a un omonimo del patriota Giuseppe Mazzini che ebbe un ruolo chiave nel Risorgimento italiano. Secondo l’accusa, questo conto (corredato da una galassia di libretti al portatore) fungeva da “bancomat” per la classe politica, raccogliendo cifre a sei zeri, stimate fino a 170 milioni di euro nel tempo, e derivanti da corruzione e riciclaggio legate a concessioni bancarie e affari immobiliari. Il primo grado si è concluso nel 2017 decretando pesanti condanne per numerosi ex segretari di Stato e politici di rilievo. Di seguito la sentenza di secondo grado, giunta nel marzo del 2022, ha registrato un ribaltone con un drastico ridimensionamento delle pene detentive, in primis a causa della prescrizione dei reati, pur confermando, in larga parte, la confisca sui beni già in precedenza finiti sotto sequestro. Dopo l’inammissibilità della terza istanza, nel novembre del medesimo anno, arriva ora l’ultimo capitolo della vicenda mentre sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi contro le confische presentati dagli ex segretari di Stato Fiorenzo Stolfi, Claudio Podeschi, Pier Marino Menicucci, Pier Marino Mularoni e Gian Marco Marcucci che risultano tutti assolti o prosciolti, nella sentenza definitiva.