San Marino consolida la partnership strategica con gli Emirati Arabi

Nella serata di martedì 2 dicembre 2025 l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma ha ospitato le solenni celebrazioni per la 54ª Festa Nazionale, un momento che ha ribadito il successo del percorso di unificazione federale del 1971, sotto il tema evocativo “Siamo Uniti”. La Repubblica di San Marino ha partecipato all’evento con il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, una presenza che ha voluto sottolineare la profondità e l’importanza strategica delle relazioni bilaterali con la Nazione del Golfo. La partecipazione del Segretario Pedini Amati si inserisce in un quadro di rapporti consolidati da tempo con le istituzioni emiratine.

La celebrazione romana ha offerto l’occasione per rinnovare i vincoli di amicizia e delineare nuove sinergie future. L’evento ha richiamato una platea istituzionale di grande rilievo, inclusa la presenza del Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di numerose altre autorità.

“Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono per San Marino un partner importante,” - dichiara il segretario di Stato Federico Pedini Amati a margine della celebrazione - “non soltanto per l’indubbia capacità di attrazione di capitale e know-how, ma per la visione lucida e orientata al progresso che ispira la loro azione a livello globale. Onorare la loro Festa Nazionale significa rendere omaggio al successo di un progetto che la nostra Repubblica desidera condividere. L’obiettivo primario è trasformare questa amicizia storica in canali sempre più strutturati per il turismo esperienziale e per l’intercettazione di investimenti diretti sul nostro territorio”.