San Marino, congedo speciale: stop all’esclusione dei residenti fuori territorio

La Centrale sindacale unitaria esprime soddisfazione per la sentenza numero 3 del 9 settembre scorso, con cui il Collegio Garante ha dichiarato illegittima l’esclusione dal congedo speciale retribuito dei sammarinesi che lavorano sul Titano ma risiedono fuori territorio. Secondo il Collegio, quell’esclusione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti. Il sindacato accoglie la pronuncia come il riconoscimento di una battaglia condotta al fianco di una famiglia.