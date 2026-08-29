San Marino, condizionatori nelle scuole: al via la raccolta firme dei genitori

Al via la raccolta firme per l’installazione di condizionatori nelle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado. L’idea è venuta a diverse famiglie del Titano che hanno fatto rete. «Vorremmo sollevare – si legge in una istanza - l’estrema preoccupazione del caldo eccessivo nei plessi scolastici, soprattutto durante il periodo estivo in cui i nostri figli frequentano i centri estivi statali e sottolineare la forte necessità di provvedere all’installazione di condizionatori nelle scuole di San Marino». Considerando gli eventi meteo sempre più estremi, ritengono «che la situazione, soprattutto in estate sia invivibile, anche per gli operatori, insegnanti e lavoratori dei vari istituti oltre che per i bambini e ragazzi». A volte, per sopperire alle criticità, «si provvede a organizzare giochi d’acqua con uso di piscinette, ma questo avviene in maniera sporadica e ogni anno poi, l’attività «viene interrotta dall’emergenza idrica». Di qui la richiesta di un investimento reputato, anche a lungo termine, «fondamentale per migliorare di molto la vivibilità in tutti i plessi scolastici». Chiunque, purché maggiorenne, fosse interessato a sostenere tale iniziativa, dal 31 agosto entro il 18 settembre potrà firmare presso “Il Forno” di Cailungo oppure la “Parafarmacia Bucci” di Gualdicciolo.