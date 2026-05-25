San Marino compra impianti solari e mette sul piatto 15 milioni a progetto

San Marino ingrana la quarta verso l’autosufficienza energetica. Pronto il bando internazionale per l’acquisto di impianti fotovoltaici. Obiettivo? «Blindare i costi energetici». A dare la notizia è la segreteria per il Lavoro che assieme a Aass (azienda autonoma di Stato servizi pubblici) punta a intercettare manifestazioni di interesse da parte di operatori economici sammarinesi e non. L’obiettivo è acquisire progetti già autorizzati, parchi solari a terra in costruzione o siti produttivi già operativi. C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare le offerte. Proprio in concomitanza con l’avvio delle attività sul campo a Visano, in provincia di Brescia, «l’azienda dà un segnale chiaro e avvia i sopralluoghi preliminari per la costruzione del primo impianto solare esterno». Mappa alla mano, si mira a rilevare la totalità delle quote societarie di veicoli dedicati o imprese già in possesso di autorizzazioni e asset funzionali. L’asticella finanziaria? Massimo 15 milioni di euro a progetto, pena l’esclusione. Gli impianti dovranno essere operativi entro il 31 dicembre.