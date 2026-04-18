San Marino, commissione d’inchiesta sul caso Bsm: saltata la procedura d’urgenza

“Caso bulgaro”, mancano i numeri per attivare la procedura d’urgenza. Nella seduta di ieri del Consiglio grande e generale, a causa dell’assenza di diversi consiglieri impegnati in trasferte istituzionali, non è stato raggiunto il quorum di 39 voti necessario per approvare l’istituzione della commissione con procedura d’urgenza, un’opzione che avrebbe richiesto un’unica lettura. A questo si aggiunge il fatto che è saltata una possibilità di intesa delle forze di maggioranza con l’opposizione (che già aveva criticato la lunghezza delle tempistiche in attesa della chiusura dell’indagine penale) circa la composizione paritetica della commissione. Ora di conseguenza, l’iter procederà per via ordinaria tramite due letture.